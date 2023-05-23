В подтверждение этому он опубликовал соответствующий документ в своем телеграм-канале. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Белгородской области "все спокойно"

Вячеслав Гладков подчеркнул, что "всех диверсантов удалось ликвидировать", а "прорыв ДРГ на территорию Белгородской области – остановлен". Режим контртеррористической операции в Белгородской области действовал менее одних суток.

Несмотря на это, губернатор не сказал, когда именно жители Белгородской области смогут вернуться домой. Кроме этого, ни слова он не написал об общем состоянии в приграничных областях России.

Обратите внимание! Контртеррористическая операция в Белгородской области продолжалась с 22 по 23 мая. Ее объявили после того, как Русский добровольческий корпус и Легион "Свобода России" начали операцию по "освобождению" России от режима Владимира Путина. Этот режим предусматривал проверку документов у физических лиц, а также приостановка деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

РДК продолжает "увольнять" Белгородскую область

Несмотря на заявления Гладкова, Русский добровольческий корпус продолжает свою операцию по "освобождению" России от кремлевской диктатуры. Так, российские повстанцы опубликовали видео, где показали, как они двигаются по территории Белгородской области.

РДК показали территорию, которую они "освободили" недавно: смотрите видео

Там отметили, что состояние на этих территориях "тревожное". Кроме этого, они отметили, что в Белгородской области "следовало бы убрать".

Русский добровольческий корпус двигается по Белгородской области: смотрите видео

По их словам, "метлы" они с собой не взяли, а "совков" у России – пока хватает. Заявление по отмене режима контртеррористической операции в Белгородской области РДК пока не комментировали.

Что известно об "освобождении" Белгородской области