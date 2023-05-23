Российского чиновника процитировали пропагандистские СМИ. Стоит добавить, что Медведев наговорил ерунду на брифинге перед журналистами в Лаосе, передает 24 Канал.
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Порция глупостей от Медведева
Во время визита в Лаос Медведев, в частности, занимался своим любимым делом – угрожал миру ядерным уничтожением.
Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса,
– сказал приспешник Путина.
Кроме того, Медведев затруднился обойти и события в Белгородской области. По его словам, Киев лжет, что Украина не имеет отношения к "диверсионным вылазкам в России". Более того, он призвал "ДРГ Киева" уничтожать "как крыс" и даже не брать в плен.
В конце концов Медведев пришел к выводу, что за "освобождение" Белгородщины ответственны "спонсоры киевского режима – США, ЕС и Британия".
Ситуация в Белгородской области: последние новости
- После "вторжения" добровольческих группировок россиян в Белгородской области оккупанты объявили о проведении плана "Эдельвейс". Он предусматривает сбор всех силовых структур России для проведения "антитеррористических действий".
- Интересно, что уже на следующий день соответствующие меры приняли по Брянской области, которая также ожидает "увольнения". Хотя на официальном уровне об этом, конечно, не было ни слова.
- К слову, русские батальоны заявляли раньше, которые уже контролируют такие населенные пункты, как Козинка и Гора-Подол, а также двигаются в сторону Грайворона.