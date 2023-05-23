Российского чиновника процитировали пропагандистские СМИ. Стоит добавить, что Медведев наговорил ерунду на брифинге перед журналистами в Лаосе, передает 24 Канал.

Смотрите также Не прошло и 7 месяцев: Медведев ответил Маску на его твит о Бахмуте.

Порция глупостей от Медведева

Во время визита в Лаос Медведев, в частности, занимался своим любимым делом – угрожал миру ядерным уничтожением.

Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса,

– сказал приспешник Путина.

Кроме того, Медведев затруднился обойти и события в Белгородской области. По его словам, Киев лжет, что Украина не имеет отношения к "диверсионным вылазкам в России". Более того, он призвал "ДРГ Киева" уничтожать "как крыс" и даже не брать в плен.

В конце концов Медведев пришел к выводу, что за "освобождение" Белгородщины ответственны "спонсоры киевского режима – США, ЕС и Британия".

Ситуация в Белгородской области: последние новости