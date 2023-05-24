Про це добровольці розповіли на спільній конференції. У РДК підкреслили, що змогли затрофеїти багато техніки та навіть взяти полонених, повідомляє 24 Канал.

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Добровольці розповіли про втрати

Попри гучні заяви російських пропагандистів, добровольці легіону "Свобода Росії" та РДК не зазнали шалених втрат. За словами добровольця з позивним "Цезар", на сьогодні 2 людини загинуло, а 10 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Добровольці також підкреслили, що стали свідками безпринципової жорстокості військовослужбовців путінського режиму.

Поки легіонери проходили населені пункти, не чіпаючи місцеве населення, ствольна артилерія та авіація Росії працювала по мирних мешканцях,

– розповів "Цезар".