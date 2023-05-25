Командир РДК Денис с позывным "Вайт Рекс" рассказал журналистам 24 Канала, имеет ли Украина отношение к этой операции.

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Причастна ли Украина к событиям в Белгородской области

"Уайт Рекс" подчеркнул, что это исключительно операция российских добровольцев. А Украина координировала действия с ними исключительно в госграницу.

Все, что за границей Украины – это наше решение. Украина не давала нам ни оружия, ни техники,

– отметил он.

На вопрос журналистов, была ли это независимая, нескоординированная с украинской армией акция.

"Повторяю: до границы координируют украинские военные, за пределами – мы просим друзей помочь в планировании, они могут только так поддержать нашу миссию", – добавил командир РДК Денис.

Заметим, что ранее РДК и легион "Свобода России" объявили об увольнении российских регионов от кремлевского режима Представитель легиона "Свобода России", координатор Политцентра, Илья Пономарев объяснил, как им так легко удалось пересечь границу. Он отметил, что прежде всего следует благодарить безумную коррупцию внутри страны-агрессорки.

Что говорит об этой операции Украина

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в Белгородской области России Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" начали операцию, в которой участвуют исключительно граждане России. Случилось это 22 мая.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России.

Обратите внимание! "Свобода России" участвовала в обороне Бахмута, а в мае 2023 года совершила рейд на Белгородщину. Российский добровольческий корпус за время своего существования принимал участие в боях за Бучу, Ирпень, Чернигов и Херсон.