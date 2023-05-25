Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, о ненадежности российской границы было известно еще в начале полномасштабного вторжения.

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Россия себя не защитит

Рейду на Белгородскую область предшествовали знаменитые события в Брянске, а в марте прошлого года два вертолета из Харькова залетели в Белгород и разрушили нефтебазу и спокойно вернулись на базу.

"Получается, что у них нет пограничников, нет ПВО. Все это потом еще раз подтвердилось, когда были прилеты по Саратову, Дягилеву, Кремлю и т.д. Теперь мы ждем, когда уже залетит прямо в бункер к деду", – отметил Жирнов.

Сергей Жирнов о ситуации в Белгородской области: смотреть видео

Пригожин может арестовать Путина

По его словам, это очередное подтверждение, что никакой "второй армии мира" нет. Это понимает весь мир и даже большинство россиян. Такие чудики, как Гиркин-Стрелков, стали крупнейшими критиками российского режима. Правда, выводы у них ошибочные – "Россия проигрывает войну, а потому нужно воевать еще больше".

"Пригожин также выдал пламенный спич, где отметил, что они воюют, потому что такой приказ. Евгений у тебя есть голова? Если тебе дали приказ идти на неправедную войну, то нужно публично заявить: приказ преступный, я ему не подчиняюсь, а Путина арестовываю", – добавил Жирнов.

Что известно о дерзком рейде на Белгородскую область