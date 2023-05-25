Лукашенко в последние недели практически не появляется на публике и едва смог приехать на парад к Владимиру Путину в Кремль. 24 Канал рассказывает о болезни диктатора, а также вспоминает биографию Лукашенко.

Смотрите также План на случай смерти: кто станет преемником Лукашенко и какова роль его сына Виктора

Болезнь Лукашенко: что известно

Александр Лукашенко не спешил ехать в Москву на парад к 9 мая, что вызвало некоторое удивление. Дело в том, что он постоянно приезжал в гости к Путину, когда кремлевский диктатор требовал этого.

В последний момент Лукашенко все же приехал, но диктатор выглядел уставшим и пропустил неформальный банкет.

Более того, в Беларуси Лукашенко не смог произнести речь на Дне Победы впервые за 29 лет, то есть впервые за время правления. Произнести речь белорусский диктатор доверил министру обороны Виктору Хренину. Также он пропустил день флага.

СМИ заметили, что на параде в Москве у Лукашенко была перемотана правая рука. В сети предположили, что это могла быть перевязка после катетера. В СМИ появилась информация, что Лукашенко даже переехал в резидентскую клинику в Дроздах.

Информацию о болезни Лукашенко почему-то подтвердили в России, а не Беларуси. Это сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, белорусский диктатор просто заболел, мол, ничего серьезного.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил информацию, что у Лукашенко проблемы со здоровьем, но решил не детализировать информацию

Западные СМИ предполагают, что Лукашенко могли даже отравить. В частности, на параде в Москве ему было сложно самостоятельно передвигаться, потому Лукашенко возил автомобиль.

15 мая впервые с парада в Москве Лукашенко появился на публике с перемотанной рукой. Но в сети обратили внимание, что у Лукашенко перебинтована левая рука, когда на параде в Москве была перевязана правая.

15 мая у Лукашенко была перевязана левая рука, когда 9 мая – правая / Коллаж 24 Канала

В соцсети предполагается, что наличие повязки на руке может свидетельствовать о необходимости постоянной капельницы. На фоне информации о болезни диктатора появились слухи, что Лукашенко якобы умер. Однако это пока не подтверждали.

В мае Лукашенко еще несколько раз появлялся на публике и в конце концов рассказал, что с ним происходит. Он заявил, что у него был аденовирус.

Узнайте больше Болезнь Лукашенко: что такое аденовирус и какие заболевания вызывает

Диктатор заверил, что не собирается умирать. "Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не более чем пустые соображения в мессенджерах и телеграм-каналах", – сказал он.

В то же время белорусская оппозиция имеет другую информацию о состоянии Лукашенко. В частности, по этой теме высказался заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко.

По его данным, у Лукашенко сильная вирусная инфекция, повлекшая небольшие осложнения. Речь идет о незначительном воспалении сердечной мышцы – миокардите. Лукашенко находится под капельницами, ему дают противовоспалительные лекарства.

Лукашенко узурпировал власть в Беларуси

Лукашенко является белорусским политиком, на протяжении многих лет удерживающим власть в Беларуси. Он занимает пост президента с 1994 года и является самым долговечным государственным главой в Восточной Европе.

Беларусь за время своей независимости не знала другого президента. Поэтому западные журналисты часто называют Беларусь "последней диктатурой Европы".

Лукашенко прошел путь от колхозного тракториста до политического лидера. Он установил авторитарный режим в Беларуси, где была ограничена свобода слова, права человека и политическая оппозиция.

Часто его критикуют за нарушение прав человека, включая задержание оппозиционеров, демонстрантов и журналистов.

Биография белорусского диктатора Лукашенко: смотрите видео

В 2020 году Беларусь стала местом массовых протестов после президентских выборов, где Лукашенко заявил о победе. Однако при подсчете голосов фиксировались фальсификации.

Это привело к массовым протестам, которые были жестоко подавлены силовиками с многочисленными сообщениями о насилии и пытках со стороны правоохранительных органов.

В 2021 году Беларусь принудительно посадила самолет с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, якобы на борту была бомба. После посадки самолета Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами.

Международные сообщества, в частности Европейский союз и Соединенные Штаты, осудили режим Лукашенко и наложили санкции на белорусских чиновников за нарушение прав человека и демократических принципов.

Политика Лукашенко, в первую очередь ориентирована на сохранение и укрепление своей собственной власти в Беларуси. Он использует авторитарные методы управления и контроля для поддержания своего режима.

Лукашенко считает себя защитником национального суверенитета Беларуси и ее независимости от внешнего влияния. В этом контексте он пытается сохранить более тесные отношения с Россией, которая является важным экономическим и политическим партнером Беларуси.

Лукашенко также направляет свою политику на укрепление контроля над обществом и политической оппозицией.

Игры Лукашенко в дипломата

Во внешней политике Лукашенко сосредоточен на сохранении своей политической независимости и поиске международных союзников и партнеров, которые могут поддержать его режим.

Он ищет сотрудничество с разными странами и региональными организациями, такими как Россия, Китай и некоторые страны Ближнего Востока.

В последние годы с зарубежными визитами Лукашенко возникли серьезные проблемы. Сейчас немногие страны готовы его принимать. В 2023 году Лукашенко совершил визит в Зимбабве.

Также в СМИ и эксперты описывают Лукашенко как хитрого дипломата, который, простыми словами, пытается усидеть на двух стульях. В 2014 – 2015 годах Лукашенко пытался продемонстрировать, что может играть важную дипломатическую роль на Востоке Европы.



Лукашенко и Путин / Фото росСМИ

Беларусь выполняла роль места проведения переговоров и совещаний по урегулированию войны на Донбассе. Именно в Беларуси были подписаны минские соглашения.

Главной целью соглашений было достижение прекращения огня, установление мирного порядка и политическое урегулирование конфликта. Однако Россия грубо пренебрегала договоренностями.

Лукашенко выступал как посредник в этих переговорах, способствуя встречам между украинскими властями и представителями пророссийских боевиков Донбасса.

Он несколько раз принимал переговоры на уровне лидеров стран, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.

В итоге минские соглашения не оправдали ожидания, и Россия в 2022 году начала полномасштабную войну против Украины.

В начале полномасштабного вторжения Лукашенко снова попытался быть посредником между Украиной и Россией. В частности, при его посредничестве состоялись переговоры на границе Украины и Беларуси, однако они не увенчались успехом.

Как Лукашенко относится к Зеленскому

Сложно сказать, что является подлинной позицией Лукашенко, поскольку он находится под тотальным влиянием Путина.

В 2019 году Лукашенко и Зеленский провели встречу, на которой белорусский диктатор обещал, что у Украины никогда не будет проблем на границе с Беларусью. Но уже в 2022 году он свое обещание нарушил.



Встреча Лукашенко и Зеленского в 2019 году / Фото ОП

После полномасштабного вторжения Лукашенко поддерживает прокремлевскую риторику и обзывает украинское руководство.

Комментируя атаку дронов на российский самолет А-50 в Мачулищах Лукашенко грубо обозвал Зеленского.

"Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский переживает за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим", – сказал он.

Подыгрывает Путину, но не признает оккупированные территории

Александр Лукашенко способствовал полномасштабному вторжению России в Украину. В частности, белорусский диктатор предоставил России территорию для вторжения в Украину и обстрелов.

В то же время, Лукашенко так и не согласился отправить воевать в Украину регулярную армию Беларуси.

Путин использует Беларусь, чтобы создавать напряжение не только на Севере Украины, но даже в странах НАТО. Кремлевский диктатор объявил о решении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Лукашенко неоднократно высказывался о возможности признания так называемых "ДНР" и "ЛНР", но так это и не сделал. Только в апреле 2023 года Лукашенко вдруг принял главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Какова была цель встречи – неизвестно.



Пушилин и Лукашенко / Фото белорусских СМИ

Также он говорил, что оккупированный Крым де-факто и де-юре русский, однако его заявления остались только словами.

Следует отметить, что в сентябре 2022 года Лукашенко посетил Абхазию. На оккупированной грузинской территории он провел около 5 часов.

Официальное сообщение об этом визите оформлено так, что не содержит никаких намеков на признание. Диктатор подал свой визит в оккупированную Абхазию как туристический.

За более чем год полномасштабного вторжения России Лукашенко стал еще большим вассалом Путина. Дело в том, что от кремлевского диктатора открестились практически все мировые лидеры.

Следовательно, именно встречи Лукашенко и Путина были едва ли не единственной возможностью для кремлевской пропаганды продемонстрировать, что с Россией еще кто-то хочет общаться.

Личная жизнь Лукашенко

О личной жизни и семье Александра Лукашенко известна ограниченная информация. Он обычно сохраняет свою конфиденциальность, и детали о его личной жизни редко публикуются в СМИ.

Лукашенко женат на школьной подруге Людмиле Лукашенко с 1975 года. У пары трое сыновей – Виктор, Дмитрий и Николай. Виктор Лукашенко родился в 1975 году.

В прошлом он был главой Национального олимпийского комитета Беларуси и занимал ряд должностей в спортивной администрации. Дмитрий Лукашенко является менее известным лицом, информация о нем ограничена.



Александр и Николай Лукашенко / Фото белорусские СМИ

Николай Лукашенко – самый молодой сын самопровозглашенного президента Беларуси, родился 31 августа 2004 года. Он внебрачный сын Лукашенко. У Лукашенко также двое внуков и пять внучек.

В общем, сведения о семье Лукашенко ограничены, поскольку они не часто появляются на публике. Это частично связано с политикой Лукашенко по поводу сохранения своей конфиденциальности и обеспечения безопасности своих близких.

Лукашенко известен тем, что любит хоккей.