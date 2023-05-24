Лукашенко рассказал, что у него был аденовирус. Об этом пишут белорусские СМИ, информирует 24 Канал.

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Лукашенко не собирается умирать

Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не более, чем пустые рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус,

– сказал белорусский лидер.

Аденовирусы – это семья ДНК-содержащих вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания у людей и животных. У людей возможны разные формы клинического течения аденовирусной инфекции – аденофарингоконъюнктивальная лихорадка, изолированный конъюнктивит, атипичная пневмония и так далее.

По его словам, у него был очень плотный график и поэтому не было возможности лечиться.

"То в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще будете мучиться со мной очень долго", – подчеркнул Лукашенко.

Как оказалось, здоровье для Лукашенко – не самое главное. Для него важно поехать в Москву, чтобы увидеться с кровавым убийцей Владимиром Путином.

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