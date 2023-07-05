Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Наразі у Росії у повітрі висить питання: чи будуть покарані організатори та учасники так званого "повстання", чи їм все зійде з рук?
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"Російські військові іноді теж грають в "офіцерську честь", і от сьогодні вони себе запитують: "а як це так, що можна знищити 15 пілотів, літаки, гвинтокрили, а тобі й твої десять мільярдів готівкою повернуть, і зброю віддадуть?", – мовив політичний експерт.
У військових є запитання
Невдоволення серед офіцерів країни-агресорки необхідно використати з користю, а саме – ставити їм те запитання, яке нині вони ставлять самі собі.
"Мовиться про інформаційно-психологічні операції, варто провокувати їх: "як таке можливо?", "чому так відбувається?". Це сформує розкол усередині російський військових еліт", – переконаний Тизенгаузен.
Розкол у військових колах Росії: дивіться відео
Наслідки заколоту для Пригожина
- Після спроби заколоту з керівника найманців "Вагнера" Євгенія Пригожина зняли усі звинувачення. Кримінальні справи, порушені 23 червня, закрито.
- Через спробу заколоту Євгенія Пригожина спершу називали зрадником, а під час обшуків знайшли мільярди рублів готівки. Минуло більш ніж тиждень – і ватажку ПВК "Вагнера" почали повертати конфісковане.
- Водночас більшість вагнерівців зникли з поля бою. Окремі найманці Пригожина все ще залишаються в Україні. Втім, як зазначив заступник командувача Східного угрупування військ із комунікацій Сергій Череватий, це доволі незначна кількість.