Про це сказав військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що за грішми ватажок ПВК "Вагнера" відправив свого водія.

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Усе конфісковане повернули Пригожину

Жданов зазначив, що Сєргєй Шойгу продовжує боротися з Пригожиним та його впливом у російському міноборони. Водночас на тлі цього ватажку ПВК "Вагнера" повернули всі конфісковані у нього активи.

Він нагадав, що після заколоту, коли у Пригожина почалися обшуки, на стоянці знайшли "Газель" із 4 мільярдами рублів, потім ще чималу суму виявили в офісі. Загалом було конфісковано приблизно 10 мільярдів рублів.

Тепер же, зауважив військовий експерт, з'явилася інформація, що Пригожину повернули мільярди рублів і сотні тисяч доларів, які були виявлені в офісі компанії "Вагнера", а також 5 злитків золота.

Жданов про повернення Пригожину конфіскованих мільярдів: дивіться відео

Пригожину можуть ще й подякувати

Найцікавіше, наголосив він, що силовики не мали наміру повертати все це ватажку ПВК "Вагнера". Усе це мали долучити до кримінальної справи про заколот, держзраду.

Але, зіронізував Жданов, як пишуть російські ЗМІ, повернути все це Пригожину змусило "втручання обставин непереборної сили". Ватажок ПВК "Вагнера" не приїхав особисто за грішми, а відправив свого водія з офіційною довіреністю.

Тобто, додав він, спочатку казали, що Пригожин зрадник і навіть кричали, що його треба "повісити за ноги", а тепер усе повернули.

Я так розумію, що ще й вибачаться і скажуть "дякую" за проведену роботу,

– сказав Жданов.

Тобто, припустив військовий експерт, подякують не російським силовикам, а саме Пригожину.

Що відомо про заколот Пригожина: коротко