Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в своем стриме, сообщает 24 Канал. Он отметил, что за деньгами главарь ЧВК "Вагнера" отправил своего водителя.

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Все конфискованное вернули Пригожину

Жданов отметил, что Сергей Шойгу продолжает бороться с Пригожиным и его влиянием в российском минобороны. В то же время, на фоне этого главарю ЧВК "Вагнера" вернули все конфискованные у него активы.

Он напомнил, что после мятежа, когда у Пригожина начались обыски, на стоянке нашли "Газель" с 4 миллиардами рублей, затем еще большую сумму обнаружили в офисе. В общей сложности было конфисковано примерно 10 миллиардов рублей.

Теперь же, заметил военный эксперт, появилась информация, что Пригожину вернули миллиарды рублей и сотни тысяч долларов, обнаруженных в офисе компании "Вагнера", а также 5 слитков золота.

Жданов о возвращении Пригожину конфискованных миллиардов: смотрите видео

Пригожина могут еще и поблагодарить

Самое интересное, подчеркнул он, что силовики не собирались возвращать все это главарю ЧВК "Вагнера". Все это должны были приобщить к уголовному делу о мятеже, госизмене.

Но, сиронизировал Жданов, как пишут российские СМИ, вернуть все это Пригожину заставило "вмешательство обстоятельств непреодолимой силы". Главарь ЧВК "Вагнера" не приехал лично за деньгами, а отправил своего водителя с официальной доверенностью.

То есть, добавил он, сначала говорили, что Пригожин предатель и даже кричали, что его нужно "повесить за ноги", а теперь все вернули.

Я так понимаю, что еще и принесут извинение и скажут "спасибо" за проделанную работу,

– сказал Жданов.

То есть, предположил военный эксперт, поблагодарят не российских силовиков, а именно Пригожина.

Что известно о мятеже Пригожина: коротко