Колишній командувач окупаційними військами в Україні Суровікін не з'являвся на публіці після заколоту Пригожина. У розвідці Великої Британії окреслили причини та наслідки.

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Заколот погіршив "лінію розлому"

У розвідці зауважили, що на людях не з'являвся не лише "сирійський м'ясник". Заступника міністра оборони Росії Юнуса-Бек Євкурова також не було під час виступу Шойгу, який транслювали по телебаченню 3 липня.

"Повідомлення про арешт Суровікіна не можуть бути підтверджені, але влада, ймовірно, підозрюватиме його через тривалий зв'язок із "Вагнером", починаючи з його служби в Сирії з 2017 року", – зазначили у Міноборони Британії.

До речі, Євкуров також спілкувався з Пригожиним на відео, яке стало публічним під час перебування вагнерівців в Ростов-на-Дону.

Хоча Суровікін широко відомий на Заході своєю жорстокою репутацією, він є одним із найбільш шанованих старших офіцерів російської армії. Будь-які офіційні санкції проти нього можуть викликати розбіжності. Підозра, яка потенційно впала на старших офіцерів, підкреслює, як невдале повстання Пригожина погіршило лінії розлому, що існують у спільноті національної безпеки Росії,

– підсумували у британській розвідці.

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