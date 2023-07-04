Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив, що у Росії розслідують діяльність Суровікіна щодо ймовірної підтримки Пригожина.

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Довідка. Генерал Сергій Суровікін – воєнний злочинець, колишній командувач російських сил вторгнення в Україну з жовтня 2022 року. Саме йому приписують ідею завдавати масованих ракетних ударів по українській інфраструктурі. У січні 2023 року його усунули з посади командувача військ і він став командувачем ПКС Росії.

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Юсов повідомив, що після заколоту генерал Суровікін деякий час був обмежений в пересуванні. Також у Росії розслідують, чи справді він сприяв заколоту Пригожина і відмовився давати команду про завдавання авіаудару по колоні ПВК "Вагнера".

Згодом Суровікіна відпустили. Але Юсов зауважив, що наразі зарано робити висновки про подальшу долю російського генерала.

Підтверджується, що деякий час Суровікін був обмежений у своїх діях, у пересуванні. Зокрема, розслідувалось його можлива діяльність під час заколоту Пригожина і ПВК "Вагнер" – про те, що він начебто відмовився давати команду про завдавання авіаудару по колоні ПВК. Проте станом на зараз його відпустили. І, знову ж таки, ситуація розгортається. Поки що висновки робити зарано,

– сказав Юсов.

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