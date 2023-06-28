Джерела видання в американській розвідці намагаються з'ясувати, чи допомагав Суровікін планувати дії Пригожина минулими вихідними.

Дивіться також Пригожина зрадили свої: що чекає на "вагнерівців" після невдалого заколоту

Пригожин, вочевидь, був впевнений в підтримці

За словами аналітиків, генерал Суровікін – воєначальник, який брав участь в зміцненні оборони вздовж лінії фронту після торішнього контрнаступу України. У січні його змінили на посаді вищого командувача, але він зберіг вплив на ведення військових операцій і залишився популярним у військах.

Високопоставлені американські офіційні особи припускають, що союз між генералом Суровікіним і Пригожиним може пояснити, чому Пригожин все ще живий. При цьому під час заколоту Суровікін висловився проти нього. Він закликав російські війська в Україні зберігати свої позиції та не приєднуватись до "походу на Москву".

Я закликаю вас зупинитися. Ворог тільки й чекає, коли внутрішньополітична ситуація в нашій країні погіршиться,

– казав він.

Але один колишній чиновник назвав це повідомлення схожим на "відео із заручниками". Мовляв, мова тіла російського генерала свідчить про те, що йому незручно засуджувати колишнього союзника, який поділяв його погляди на російське військове керівництво.

Довідка. Генерал Суровікін та Євгеній Пригожин неодноразово критикували Шойгу та генерала Герасимова за тактику, яка використовується в Україні.

Американські офіційні особи також заявили, що є ознаки того, що інші російські генерали, можливо, підтримали спробу Пригожина змінити керівництво міністерства оборони силою. У США вважають, що глава ПВК "Вагнера" не підняв би повстання, якби не вірив, що інші високопосадовці прийдуть йому на допомогу. І що інші сили допоможуть вагнерівцям.

Сталося дуже багато дивних речей, які, на мій погляд, припускають наявність змови, яку ми ще не з'ясували. Подумайте, як легко було взяти Ростов. У Росії скрізь озброєна охорона, і раптом нема кому щось зробити?,

– заявив колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

Путін може усунути Суровікіна від командування

Тепер Путін має вирішити, чи вважає він, що генерал Суровікін допомагав Пригожину. ФСБ заявила, що знімає з Пригожина та членів його загону кримінальні звинувачення у "збройному заколоті". Аналітики вважають, що якщо Путін виявить докази того, що генерал Суровікін допомагав Пригожину, він не матиме іншого вибору, окрім як усунути його від командування.