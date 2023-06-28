Источники издания в американской разведке пытаются выяснить, помогал ли Суровикин планировать действия Пригожина в минувшие выходные.
Смотрите также Пригожина предали свои: что ждет "вагнеровцев" после неудачного мятежа
Пригожин, очевидно, был уверен в поддержке
По словам аналитиков, генерал Суровикин – военачальник, участвовавший в укреплении обороны вдоль линии фронта после прошлогоднего контрнаступления Украины. В январе его сменили на должности высшего командующего, но он сохранил влияние на ведение военных операций и остался популярен в войсках.
Высокопоставленные американские официальные лица предполагают, что союз между генералом Суровикиным и Пригожиным может объяснить, почему Пригожин все еще жив. При этом во время мятежа Суровикин высказался против него. Он призвал русские войска в Украине сохранять свои позиции и не присоединяться к "походу на Москву".
Я призываю вас остановиться. Враг только и ждет, когда внутриполитическая ситуация в нашей стране ухудшится,
– говорил он.
Но один бывший чиновник назвал это сообщение похожим на "видео с заложниками". Мол, речь тела русского генерала свидетельствует о том, что ему неудобно осуждать бывшего союзника, разделявшего его взгляды на российское военное руководство.
Американские официальные лица также заявили, что есть признаки того, что другие российские генералы, возможно, поддержали попытку Пригожина сменить руководство министерства обороны силой. В США считают, что глава ПИК "Вагнера" не поднял бы восстание, если бы не верил, что другие чиновники придут ему на помощь. И что другие силы помогут вагнеровцам.
Случилось очень много странных вещей, которые, по моему мнению, предполагают наличие заговора, который мы еще не выяснили. Подумайте, как легко было взять Ростов. В России везде вооружена охрана, и вдруг некому что-то сделать?,
– заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.
Путин может отстранить Суровикина от командования
Теперь Путин должен решить, считает ли он, что генерал Суровикин помогал Пригожину. ФСБ заявила, что снимает с Пригожина и членов его отряда уголовные обвинения в "вооруженном мятеже". Аналитики считают, что если Путин обнаружит доказательства того, что генерал Суровикин помогал Пригожину, у него нет другого выбора, кроме как отстранить его от командования.