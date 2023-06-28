Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. В Беларусь могут отправить лишь небольшую часть бойцов, не более одного батальона, для формального выполнения договоренностей с Евгением Пригожиным.

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"Основную часть "Вагнера" расформируют, разобьют по разным подразделениям министерства обороны, по пять или десять человек, и отправят на передовую, чтобы их всех как можно скорее перестреляли. Те, кто останется в живых, вернутся в тюрьмы, откуда они и пришли", – говорит политик.

Если же у российского диктатора будет неосмотрительность отпустить всех бойцов вооруженного формирования в Лукашенко, они вооружатся как только приедут в Беларусь и попытаются повторить поход на Москву, но на этот раз более эффективно.

Пригожина предали его командиры

Пригожин прекратил мятеж из-за предательства своих же командиров. Российский оппозиционный политик считает, что им предложили воинские звания и деньги.

Если кто-то считает, что Пригожин сам прекратил поход на Москву, он глубоко ошибается. ПВК "Вагнер" – это не структура Пригожина, это структура Уткина (российского офицера спецназа ГУР – 24 канал). Название "Вагнер "в этом случае – позывной Уткина. Он осуществлял командование, а Пригожина использовали как медийное лицо,

– разъяснил Мальцев.

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