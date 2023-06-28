Президент России пообещал, что не будет преследовать вагнеровцев. Журналист Денис Казанский иронизирует, что Путин говорил о территории страны-агрессора, но отнюдь не о Сирии.

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В Сирии задерживают вагнеровцев

По имеющейся информации, так называемая российская военная полиция задержала главу отделения ЧВК "Вагенера" в Эс-Сувейде на юге Сирии. Но это еще не всё. Также известно о задержание трех "высокопоставленных командиров" ЧВК на авиабазе Хмеймим.

Соответствующую информацию сообщил саудовский телеканал "Аль-Хадос". Он ссылается на собственные источники. Имеющиеся в СМИ данные демонстрируют также, что полиция приходила к представительству ЧВК в Дейр-эз-Заре, Хаме и Дамаске.

Кремль "зачищает" поклонников Пригожина

Источники 24 Канала рассказали, что российских военных, поддерживавших ЧВК "Вагнера" и Пригожина, начали ликвидировать 25 и 26 июня. Делали это на временно оккупированных территориях как Донецкой, так и Запорожской областей.

По имеющейся информации, оккупантов пытаются избавиться не просто так. Делают это, чтобы избежать бунтов, а также наказать поклонников предателя Пригожина. Его фанатов формируют в штурмовые отряды и гонят отбивать потерянные россиянами позиции.

После штурмов, если они были удачными, эти позиции вместе с поклонниками вагнеров накрывали из артиллерии. По предварительным данным, за двое суток потери от такого наказания превысили 50 человек,

– говорится в сообщении.

К слову, в ГУР МО перехватили телефонный разговор одного из оккупантов со своей женой. Они как раз обсуждали вооруженный мятеж Пригожина.

Жена жаловалась на ситуацию в Ростове-на-Дону и Воронеже. Ее волновало то, что общество внутри страны-террориста может расколоться на два лагеря.

Зато мужа мятеж, организованный Пригожиным, радовал. Он в телефонном разговоре заявил, что глава ЧВК "Вагнера" – "молодец".

Молодцы, пусть на Кремль идут, нах*й, п**ара этого, Путина, х**рят,

– говорит оккупант.

В разговоре он пренебрежительно высказался как насчет Путина, так и Шойгу и Кремля в целом.