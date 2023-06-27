Лукашенко заявил, что Пригожину дали гарантии безопасности. Заявление самопровозглашенного президента распространили росСМИ, сообщает 24 Канал.

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Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (ЧВК Вагнера – 24 Канал) счет,

– говорится в сообщении.

Заметьте! Ранее "Белорусский Гаюн" сообщил, что самолет Пригожина приземлился в Беларуси утром 27 июня.

Что хочет Лукашенко от вагнеровцев

Лукашенко заявил, что вагнеровцам нечего бояться. От них якобы нужно перенимать опыт. Учитывая, что вагнеровцы совершают международные преступления, звучит абсурдно и цинично. То есть – в стиле Лукашенко.

В частности, самопровозглашенный президент Беларуси хочет узнать у вагнерицев, какое из "аналоговнетного" оружия работает хорошо (спойлер – никакое), а какое – не очень. Более того, Лукашенко заявил, что вагнеровцы белорусской армии не помешают.

В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси опроверг информацию, что для вагнеровцев на территории Беларуси строят лагеря. Он заявил, что вагнеровцам предложили одну из заброшенных частей.