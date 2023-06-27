Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, неудачный "мятеж" Пригожина будет иметь последствия в будущем.

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Все может повториться

Как отметил Жданов, уже существует мнение, что такие попытки "мятежа" могут повториться через определенное время. А процессы, запущенные Пригожином, сделали трещину среди тамошнего населения и режима.

Представьте, какой раскол последует. Жители Ростова аплодировали вагнеровцам и прыгали от радости. Кто-то оплакивает уничтоженных пилотов, которых убило ПВО "Вагнера". Трещина пошла по всему монолиту российской империи, которую создал Путин,

– считает Жданов.

Бесспорно сейчас в России начнется чистка среди генералов и полковников, которые приказывали солдатам не противостоять вагнеровцам. Именно так они захватили военные объекты в Воронеже и Ростове.

Жданов прокомментировал "мятеж" от Пригожина: смотрите видео

Жданов сравнил эту ситуацию с ГКЧП, представители которого хотели захватить власть в СССР. Но вскоре Советский Союз просто распался. Такое может произойти и с Россией.

Мое поколение и старшие помнят август 1991 года. Один в один. Тогда ГКЧП провалился. Кого-то арестовали, кто-то скрылся. А что потом случилось? Распад СССР. Здесь все может быть гораздо быстрее,

– рассказал Жданов.

Попытка мятежа от Пригожина: коротко