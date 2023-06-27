Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, неудачный "мятеж" Пригожина будет иметь последствия в будущем.
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Все может повториться
Как отметил Жданов, уже существует мнение, что такие попытки "мятежа" могут повториться через определенное время. А процессы, запущенные Пригожином, сделали трещину среди тамошнего населения и режима.
Представьте, какой раскол последует. Жители Ростова аплодировали вагнеровцам и прыгали от радости. Кто-то оплакивает уничтоженных пилотов, которых убило ПВО "Вагнера". Трещина пошла по всему монолиту российской империи, которую создал Путин,
– считает Жданов.
Бесспорно сейчас в России начнется чистка среди генералов и полковников, которые приказывали солдатам не противостоять вагнеровцам. Именно так они захватили военные объекты в Воронеже и Ростове.
Жданов прокомментировал "мятеж" от Пригожина: смотрите видео
Жданов сравнил эту ситуацию с ГКЧП, представители которого хотели захватить власть в СССР. Но вскоре Советский Союз просто распался. Такое может произойти и с Россией.
Мое поколение и старшие помнят август 1991 года. Один в один. Тогда ГКЧП провалился. Кого-то арестовали, кто-то скрылся. А что потом случилось? Распад СССР. Здесь все может быть гораздо быстрее,
– рассказал Жданов.
Попытка мятежа от Пригожина: коротко
- 23 июня Евгений Пригожин объявил войну министерству обороны России. Он обвинил, что ведомство организовало удар по тыловому лагерю вагнеровцев. Также Пригожин подчеркнул, что идет в "марш справедливости" на Москву.
- Вагнеровцы захватили военные объекты в Ростове и Воронеже. А также – сбили несколько российских вертолетов. Однако уже 24 июня ситуацию разрешили при посредничестве белорусского диктатора Александра Лукашенко.
- Вагнеровцам пообещали амнистию, как и Пригожину. Но последний должен был уехать в Беларусь. Уже 27 июня диктатор Владимир Путин заявил, что Россия была близка к гражданской войне.