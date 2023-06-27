Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, невдалий "заколот" Пригожина буде мати наслідки в майбутньому.

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Все може повторитися

Як наголосив Жданов, вже побутує думка, що такі спроби "заколоту" можуть повторитися через певний час. А процеси, які запустив Пригожин, зробили тріщину серед тамтешнього населення та режиму.

Уявіть, який розкол піде. Жителі Ростова аплодували вагнерівцям та стрибали від радості. Хтось оплакує знищених пілотів, яких вбило ППО "Вагнера". Тріщина пішла по всьому моноліту російської імперії, яку створив Путін,

– вважає Жданов.

Безперечно зараз в Росії почнеться чистка серед генералів та полковників, які давали наказ солдатам не протистояти вагнерівцям. Саме так вони захопили військові об'єкти у Воронежі та Ростові.

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Жданов порівняв цю ситуацію із так званим "ГКЧП", представники якого хотіли захопити владу в СРСР. Але вже незабаром Радянський Союз просто розпався. Таке може статися і з Росією.

Моє покоління та старші пам'ятають серпень 1991 року. Один в один. Тоді "ГКЧП" провалилося. Когось заарештували, хтось втік. А що потім сталося? Розпад СРСР. Тут все може бути значно швидше,

– розповів Жданов.

Спроба заколоту від Пригожина: коротко