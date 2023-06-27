Про це повідомила аналітична група "Білоруський Гаюн". Початково очікувалося, що літак приземлиться у Національному аеропорту Мінська. За кілька хвилин судно змінило свій напрямок до військового аеродрому Мачулищі.
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У Мінськ летить літак Пригожина. Наразі літак заходить на посадку у Національному аеропорту Мінськ. Посадка бізнес-джету з реєстраційним номером RA-02795 очікується через 10 – 15 хвилин,
– йдеться у повідомленні.
Станом на 07:40 моніторингова група повідомила, що літак здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом.
Головне про "перебазування" Пригожина до Білорусі
- В Інституті вивчення війни вважають, що Білорусь не надасть бойовикам ПВК "Вагнера" надійного притулку, якщо Кремль буде тиснути на Лукашенка.
- Перебазування до сусідньої держави може стати для Пригожина та його найманців пасткою.
- Ба більше, бойовики в Білорусі навряд чи зможуть сховатися від російських розпоряджень про екстрадицію, якщо Путін звинуватить їх у державній зраді.
- Чим займатиметься Пригожин у Білорусі – теж невідомо. Фактично той поставив себе в дуже обмежені рамки.