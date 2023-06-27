Об этом сообщила аналитическая группа "Белорусский Гаюн". Первоначально ожидалось, что самолет приземлится в Национальном аэропорту Минска. Через несколько минут судно изменило свое направление к военному аэродрому Мачулищи.

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В Минск летит самолет Пригожина. В настоящее время самолет заходит на посадку в Национальном аэропорту Минск. Посадка бизнес-джета с регистрационным номером RA-02795 ожидается через 10 – 15 минут,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 07:40 мониторинговая группа сообщила, что самолет совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском.

Справка. Как известно, главарь договорился, что отправится в Беларусь после неудачного госпереворота в России, который сам террорист назвал "маршем справедливости". Вероятно, Пригожину пришлось выполнить обещание. А вот выполнят ли свои обязательства в Кремле и будут ли гарантировать ему и его наемникам безопасность – пока сложно ответить, ведь Путин не прощает предателей. Например, уголовное дело против Пригожина, как это обещали, не закрыли.

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