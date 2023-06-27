Об этом сообщила аналитическая группа "Белорусский Гаюн". Первоначально ожидалось, что самолет приземлится в Национальном аэропорту Минска. Через несколько минут судно изменило свое направление к военному аэродрому Мачулищи.
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В Минск летит самолет Пригожина. В настоящее время самолет заходит на посадку в Национальном аэропорту Минск. Посадка бизнес-джета с регистрационным номером RA-02795 ожидается через 10 – 15 минут,
– говорится в сообщении.
По состоянию на 07:40 мониторинговая группа сообщила, что самолет совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском.
Главное о "перебазировании" Пригожина в Беларусь
- В Институте изучения войны считают, что Беларусь не предоставит боевикам ППК "Вагнера" надежного убежища, если Кремль будет давить на Лукашенко.
- Перебазирование в соседнее государство может стать для Пригожина и его наемников ловушкой.
- Более того, боевики в Беларуси вряд ли смогут укрыться от российских предписаний об экстрадиции, если Путин обвинит их в государственной измене.
- Чем будет заниматься Пригожин в Беларуси – тоже неизвестно. Фактически он поставил себя в очень ограниченные рамки.