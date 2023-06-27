В актуальном отчете ISW подчеркнули, что Кремль, вероятнее всего, будет считать предателями "вагнеровцев", которые последуют за Пригожиным в Беларусь.
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Отмечают, что, несмотря на то, что российский диктатор Путин заявил в своем выступлении 26 июня, что боевикам разрешено отправиться в Беларусь и что он сдержит свое обещание, это ничего не значит.
Вероятно, Путин дал личное обещание, что боевики НДС, отправившись в Беларусь, будут там в безопасности. Ценность этого обещания все же сомнительна,
– говорится в сообщении.
Лукашенко легко выдаст их Путину при необходимости
Более того, боевики в Беларуси вряд ли смогут укрыться от российских предписаний об экстрадиции, если Путин обвинит их в государственной измене.
Лукашенко уже ранее передавал Москве 33 задержанных белорусских боевиков ППК "Вагнера" после того, как использовал их как рычаг против Кремля в 2020 году, и нет никаких причин и гарантий, что он не пойдет на этот шаг снова.
Выселение "Вагнера" в Беларусь: что известно
- После попытки мятежа Пригожин заявил, что уедет в Беларусь. Туда же должна быть часть наемников. При этом в ГУР МО сообщили, что пока нет информации о том, что вагнеровцы переходят в Беларусь.
- По данным СМИ, в Осиповичах Могилевской области в Беларуси начали строить лагерь для размещения 8 тысяч наемников ППК "Вагнера". В то же время мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" не подтвердила. Говорят, у них нет доказательств, свидетельствующих о строительстве такого лагеря.