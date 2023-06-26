Следует отметить, что связь с Пригожиным оборвалась после "перемирия" 24 июня. После того он впервые снова начал комментировать мятеж вечером 26 июня, пишет 24 Канал.
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Однако находится ли он в Беларуси, или в другой стране пока точно информации нет. Правда, белорусская сторона заявляет, что нет подобной информации, в России пишут, что якобы уже видели Пригожина в минском отеле.
Что говорят о пребывании Пригожина
Российскому изданию у самопровозглашенного президента Беларуси сказали, что не знают, прибыл ли Евгений Пригожин в Белоруссию.
Нет подобной информации,
– заявил сотрудник пресс-службы и предложил отправить запрос.
Кстати, в мониторинговой группе "Белорусский Гаюн" написали, что они не могут подтвердить информацию о том, что владелец вагнеровцев уже в Минске. Однако его самолеты:
- первый бизнес-джет BAe 125-800B (RA-02731) с 22 июня – в Москве;
- второй и основной Embraer Legacy 600 (RA-02795) 25 июня из Санкт-Петербурга летал на юг России и поздно вечером вернулся назад.
То есть на своих самолетах Пригожин точно не прилетел в Белоруссию. "Белорусский Гаюн" объяснил, что Пригожин мог прибыть в Беларусь:
- регулярным рейсом в Национальный аэропорт Минск. Но в аэропорту его вроде бы не видели;
- на Ан-124 – при телепортировании в Ульяновск;
- на одном из двух Ил-76 ВКС РФ в Мачулище (в 00:50 или в 12:45), но там даже туалетов нет;
- на авто.
Кроме того, один из российских телеграм-каналов написал, что якобы 26 июня Пригожин был замечен в гостинице Green City в Минске. Однако доказательств или опровержения этой информации пока нет. В гостинице данные СМИ не предоставили.
Пригожин впервые вышел на связь
- Вечером 26 июня Евгений Пригожин впервые после 24 июня вышел на связь. В частности, владелец ЧВК "Вагнер" пытался объяснить, зачем устроил мятеж.
- По его словам, ЧВК "Вагнера" должна была прекратить свое существование – их должны расформировать. Потому Пригожин решил не допустить этого. По его словам, они не планировали свергать власть в Москве, а только устроить "демонстрацию".
- Пригожин не сказал, где он находится. Однако объяснил, что его целью было не допустить уничтожения ЧВК "Вагнера" и привлечь к ответственности тех, кто непрофессиональными действиями совершил огромное количество ошибок во время войны в Украине. Детальнее оправдание Пригожина можно почитать здесь.