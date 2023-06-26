Варто зазначити, що зв'язок з Пригожиним обірвався після "перемир'я" 24 червня. Після того він вперше знову почав коментувати заколот ввечері 26 червня, пише 24 Канал.

Дивіться також Яке майбутнє чекає на Шойгу та Пригожина після заколоту: аналіз Sky News

Однак, чи перебуває він у Білорусі, чи в іншій країні наразі достеменно інформації немає. Щоправда, білоруська сторона заявляє, що немає подібної інформації, в Росії ж пишуть, що нібито вже бачили Пригожина в мінському готелі.

Що кажуть про перебування Пригожина

Російському виданню у самопроголошеного президента Білорусі сказали, що не знають, чи прибув Євгеній Пригожин у Білорусь.

Немає подібної інформації,

– заявив співробітник пресслужби та запропонував відправити запит.

До речі, в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" написали, що вони не можуть підтвердити інформацію про те, що власник вагнерівців уже в Мінську. Проте його літаки:

перший бізнес-джет BAe 125-800B (RA-02731) з 22 червня – в Москві;

другий та основний Embraer Legacy 600 (RA-02795) 25 червня з Санкт-Петербурга літав на південь Росії та пізно увечері повернувся назад.

Тобто на своїх літаках Пригожин точно не прилетів у Білорусь. "Беларускі Гаюн" пояснив, що Пригожин міг прибути в Білорусь:

регулярним рейсом до Національного аеропорту Мінськ. Та в аеропорту його начебто не бачили;

на Ан-124 – за умови телепортування в Ульяновськ;

на одному з двох Іл-76 ВКС РФ у Мачулищі (о 00:50 чи о 12:45), та там навіть туалетів немає;

на авто.

Окрім того, один з російських телеграм-каналів написав, що нібито 26 червня Пригожина помітили в готелі Green City в Мінську. Проте доказів чи спростування цієї інформації наразі немає. В готелі дані ЗМІ не надали.

Пригожин вперше вийшов на зв'язок