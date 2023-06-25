У пресслужбі Пригожина заявили, що він тимчасово "не на зв'язку". Варто зазначити, що він зник з інформпростору після того, як нібито домовився із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про припинення "перевороту", повідомляє 24 Канал.

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Коли Пригожина бачили востаннє

Росія протягом двох днів зіткнулася з реальною загрозою збройного повстання, очільником якого став Пригожин. Проте все скінчилося, навіть не почавшись – ватажок вагнерівців провів перемовини з Лукашенком і нібито відправився до Білорусі, проте на зв'язку він так і не з'явився.

У пресслужбі Пригожина заявили, що він тимчасово "не на зв'язку". Востаннє його бачили, коли він залишав Ростов-на-Дону, де він зараз – невідомо.

До слова, один із російських журналістів звернувся до пресслужби Пригожина із запитом, аби дізнатися, чому він не виходить на зв'язок. На це він отримав відповідь, що "він передає всім привіт і відповість на запитання, коли буде на нормальному зв'язку".

Пригожин зник з публічного простору ввечері 24 червня. Останні кадри, на яких зафіксували очільника вагнерівців, – як він їде автомобілем із Ростова-на-Дону.



Пригожин їде з Ростова 24 червня / фото Getty Images

Пригожина можуть ліквідувати

Видання CNN пише, що після так званого "маршу справедливості" та перевороту, який так і не почався, Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі. Експерти вважають, що таке повстання навряд чи минеться без наслідків для самого очільника ПВК "Вагнера" і його найманців, які пішли за ним у Ростов і планували "дійти до Москви".

Експертка з питань Росії Джилл Догерті наголосила, що російський диктатор Владімір Путін не прощає зрадників.

Навіть якщо Путін скаже: "Пригожин, ти йди в Білорусь", він все одно зрадник, і я думаю, що Путін ніколи цього не пробачить. Цілком можливо, що ми побачимо, як Пригожина вб'ють у Білорусі,

– заявила експертка.

Разом з тим, Пригожин має певну підтримку у суспільстві. Тому ватажок вагнерівців є дилемою для Кремля, оскільки є загрозою, незалежно від того, де перебуває.