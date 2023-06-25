В пресс-службе Пригожина заявили, что он временно "не на связи". Стоит отметить, что он исчез из информпространства после того, как якобы договорился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о прекращении "переворота", сообщает 24 Канал.

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Когда Пригожина видели в последний раз

Россия в течение двух дней столкнулась с реальной угрозой вооруженного восстания, главой которого стал Пригожин. Однако все кончилось, даже не начавшись – главарь вагнеровцев провел переговоры с Лукашенко и якобы отправился в Беларусь, однако на связь он так и не выходит.

В пресс-службе Пригожина заявили, что он временно "не на связи". В последний раз его видели, когда он покидал Ростов-на-Дону, где он сейчас – неизвестно.

К слову, журналист RTVi обратился в пресс-службу Пригожина с запросом, чтобы узнать, почему он не выходит на связь. На это он получил ответ, что "он передает всем привет и ответит на вопрос, когда будет на нормальной связи".

Пригожин исчез из публичного пространства вечером 24 июня. Последние кадры, на которых зафиксировали главу вагнеровцев, – как он едет на автомобиле из Ростова-на-Дону.



Пригожин уезжает из Ростова 24 июня / фото Getty Images

Пригожина могут ликвидировать

Издание CNN пишет, что после так называемого "марша справедливости" и так и не начавшегося переворота Пригожина могут ликвидировать в Беларуси. Эксперты считают, что такое восстание вряд ли пройдет без последствий для самого руководителя ЧВК "Вагнера" и его наемников, которые последовали за ним в Ростов и планировали "дойти до Москвы".

Эксперт по вопросам России Джилл Догерти подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин не прощает предателей.

Даже если Путин скажет: "Пригожин, ты иди в Беларусь", он все равно предатель, и я думаю, что Путин никогда этого не простит. Вполне возможно, что мы увидим, как Пригожина убьют в Беларуси,

– заявила она.

Вместе с тем у Пригожина есть определенная поддержка в обществе. Поэтому главарь вагнеровцев – дилемма для Кремля, поскольку является угрозой, независимо от того, где находится.