Евгения Пригожина высмеяли в собственных соцсетях после того, как он отказался от переворота в России, который сам и организовал. Главаря ЧВК "Вагнера" засыпали негативными реакциями, передает 24 Канал.

К теме "Продавил" свои требования и проиграл: почему Пригожин "дал заднюю" в своем мятеже

"Повар" Путина стал посмешищем в интернете

Пригожин опубликовал в своем телеграм-канале голосовое сообщение. Вожак наемников попытался объяснить, почему мятеж отменяется. Он заявил, что ЧВК "Вагнера" якобы хотели расформировать. Тем самым "повар" Путина подтвердил прямую связь группировки боевиков с Кремлем, которую Москва постоянно отрицала.

Он также заявил, что его наемникам оставалось 200 километров до столицы страны-агрессора. Пригожин намекнул, что 24 июня никто из его боевиков якобы не был ранен или убит и поэтому он хочет избежать кровопролития, момент для которого уже тогда наступал.

Мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану,

– подытожил Пригожин.

Это вызвало отрицательную реакцию у пользователей соцсетей. Они начали ставить дизлайки и реакции с клоунами под его сообщением. Их количество постепенно растет.



Пригожин получил много негативных реакций / Скриншот соцсетей

К слову В начале мятежа главарь наемников обещал уничтожать всех, кто будет сопротивляться вагнеровцам. Также Пригожин говорил, что 25 тысяч его боевиков готовы умереть.

Какая судьба ждет главаря наемников