Эксперты отмечают, что восстание предводителя вагнеровцев вряд ли пройдет без последствий. Теперь российский диктатор должен ликвидировать последствия самого серьезного восстания с момента его прихода к власти в 2000 году.

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Пригожин нарисовал себе мишень на спине

Издание пишет, что якобы невредимого Пригожина отправили в Беларусь, однако этим "маршем справедливости" он завязал себе удавку на шее.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы не знает, какую позицию займет Пригожин в Беларуси. Эксперты считают, что опасность для главаря террористов не миновала.

Путин не прощает предателей. Даже если Путин скажет: "Пригожин, ты иди в Беларусь", он все равно предатель, и я думаю, что Путин никогда этого не простит. Вполне возможно, что мы увидим, как Пригожина убьют в Беларуси, – сказала многолетняя эксперт по вопросам России Джилл Догерти.

Однако она добавила, что это трудная дилемма для Москвы, потому что пока Пригожин имеет определенную поддержку, он представляет угрозу, независимо от того, где он находится.

У Путина – реальные проблемы

Несколько экспертов сказали изданию, что хотя российский президент пережил мятеж, теперь он выглядит слабым – не только миру и своим врагам, но и собственному народу и армии. Это позволит соперникам подорвать позиции Путина.

"Если бы я была Путиным, я бы волновался за тех людей на улицах Ростова, которые ободряли вагнеровцев, когда те пришли", – подчеркнула Догерти.

Что предусматривает соглашение Пригожина и Лукашенко