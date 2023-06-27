В актуальному звіті ISW наголосили, що Кремль, найімовірніше, вважатиме зрадниками "вагнерівців", які підуть за Пригожиним до Білорусі.

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Зазначають, що попри те, що російський диктатор Путін заявив у своєму виступі 26 червня, що бойовикам дозволено вирушити до Білорусі і що він дотримається своєї обіцянки, це нічого не означає.

Ймовірно, Путін дав особисту обіцянку, що бойовики ПВК, вирушивши до Білорусі, будуть там у безпеці. Цінність цієї обіцянки все ж сумнівна,

– йдеться у повідомленні.

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Ба більше, бойовики в Білорусі навряд чи зможуть сховатися від російських розпоряджень про екстрадицію, якщо Путін звинуватить їх у державній зраді.

Лукашенко вже раніше передавав Москві 33 затриманих білоруських бойовиків ПВК "Вагнера" після того, як використав їх як важіль проти Кремля у 2020 році, і немає жодних причин й гарантій, що він не піде на цей крок знову.

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