В актуальному звіті ISW наголосили, що Кремль, найімовірніше, вважатиме зрадниками "вагнерівців", які підуть за Пригожиним до Білорусі.
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Зазначають, що попри те, що російський диктатор Путін заявив у своєму виступі 26 червня, що бойовикам дозволено вирушити до Білорусі і що він дотримається своєї обіцянки, це нічого не означає.
Ймовірно, Путін дав особисту обіцянку, що бойовики ПВК, вирушивши до Білорусі, будуть там у безпеці. Цінність цієї обіцянки все ж сумнівна,
– йдеться у повідомленні.
Лукашенко легко видасть їх Путіну за потреби
Ба більше, бойовики в Білорусі навряд чи зможуть сховатися від російських розпоряджень про екстрадицію, якщо Путін звинуватить їх у державній зраді.
Лукашенко вже раніше передавав Москві 33 затриманих білоруських бойовиків ПВК "Вагнера" після того, як використав їх як важіль проти Кремля у 2020 році, і немає жодних причин й гарантій, що він не піде на цей крок знову.
Виселення "Вагнера" до Білорусі: що відомо
- Після спроби заколоту Пригожин заявив, що поїде до Білорусі. Туди ж мала бути і частина найманців. При цьому в ГУР МО повідомили, що наразі немає інформації про те, що вагнерівці переходять до Білорусі.
- За даними ЗМІ, в Осиповичах Могилівської області у Білорусі почали будувати табір для розміщення 8 тисяч найманців ПВК "Вагнера". Натомість моніторингова група "Беларускі Гаюн" не підтвердила. Кажуть, у них немає доказів, які б свідчили про будівництво такого табору.