Об этом пишут РосСМИ со ссылкой на Генпрокуратуру, информирует 24 Канал. Отметим, что ранее спикер Путина Песков сказал, что дело закрыто.

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Отмечают, что на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (статья 279 Уголовного кодекса), главным фигурантом которой Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России.

Так что Пригожина очевидно в очередной раз обманули – никаких "гарантий безопасности" ни ему, ни его наемникам не будет и тем более извинений. Путин не забудет Красиво мятежа.

Справка. Дело против главаря ППК "Вагнера" Евгения Пригожина было возбуждено 23 июня из-за организованного им мятежа в России. После переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси было заявлено, что уголовное преследование против первого будет прекращено.

Кратко о мятеже Пригожина