Об этом пишут РосСМИ со ссылкой на Генпрокуратуру, информирует 24 Канал. Отметим, что ранее спикер Путина Песков сказал, что дело закрыто.
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Отмечают, что на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (статья 279 Уголовного кодекса), главным фигурантом которой Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России.
Так что Пригожина очевидно в очередной раз обманули – никаких "гарантий безопасности" ни ему, ни его наемникам не будет и тем более извинений. Путин не забудет Красиво мятежа.
Кратко о мятеже Пригожина
- 23 июня российская армия обстреляла лагерь "вагнеровцев". В ответ вожак ПИК объявил о марше на Москву. А ФСБ обвинила его в вооруженном мятеже.
- По итогам переговоров ПИК "Вагнера" прекратила марш, наемники должны были вернуться в свои полевые лагеря.
- Пока неизвестно, где находится Пригожин. Согласно договоренностям, главарь "вагнеровцев" должен будет уехать в Беларусь.