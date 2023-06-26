Об этом свидетельствуют внутренние оценки правительства, передает издание со ссылкой на свои источники. Отмечают, что еще с начала войны в Лондоне предполагалось, что все может закончиться для Кремля нестабильностью внутри страны.

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А после мятежа Пригожина дипломаты ускорили подготовку плана действий для разных сценариев.

"Мы должны ждать и смотреть, что будет дальше. Это может быть только "Раздел 1" чего-то нового", – отметил высокопоставленный чиновник британского правительства.

Главный секретарь казны Соединенного Королевства Джон Глен отметил, что события в России – "ее внутренние дела".

Пригожин не был бы лучше Путина

Экс-военный атташе Британии в Москве Джон Форман считает, что успешный захват Пригожиным власти был бы "худшим сценарием", а потому иллюзии, что он якобы либерал, или подверженный миру демократ – бесполезны. Ибо Пригожин действительно обычный "фашист".

Форман предположил, что темпы развития событий в России застигли западных дипломатов врасплох.

Мы думали, что все это будет происходить постепенно. О неожиданном "марше на Москву" речь не шла,

– сказал Форман.

Также дипломаты предположили, что Путин, невзирая на удар мятежа по его авторитету, остается опасным противником и Запад рискует недооценить Россию.

Бывший посол Британии в России Родерик Лайн выразил мнение, что после мятежа шансы Путина пожизненно оставаться правителем России уже меньше, но "в настоящее время он все еще в своей должности".

"Трещины" во власти Путина

Кризис в России обнажил "настоящие трещины" во власти Путина, считает государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Восстание Пригожина и группы Вагнера стало "прямым вызовом властям Путина",

– цитирует издание Блинкена.

Он отказался комментировать, стал ли кризис началом конца для Путина, но сказал, что очевидно, что война против Украины была "стратегической неудачей" российского лидера.

Справка. 24 июня Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает марш на Москву и вернет "вагнеровцев" в полевые лагеря согласно соглашению. По состоянию на 26 июня известно, что в России не закрыли уголовное дело против Пригожина, как это было предварительно обещано в Кремле.