Про це свідчать внутрішні оцінки уряду, інформує видання з посиланням на свої джерела. Зазначають, що ще з початку війни у Лондоні припускали, що усе може закінчитись для Кремля нестабільністю всередині країни.
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А після заколоту Пригожина, дипломати пришвидшили підготовку плану дій на різні сценарії.
"Ми маємо чекати і дивитися, що буде далі. Це може бути лише "Розділ 1" чогось нового", – зазначив високопосадовець британського уряду.
Головний секретар скарбниці Сполученого Королівства Джон Глен зазначив, що події в Росії – "її внутрішні справи".
Пригожин не був би кращим за Путіна
Ексвійськовий аташе Британії у Москві Джон Форман вважає, що успішне захоплення Пригожиним влади було би "найгіршим сценарієм", а тому ілюзії, що він нібито ліберал, чи схильний до миру демократ – марні. Бо Пригожин насправді звичайний "фашист".
Форман припустив, що темпи розвитку подій в Росії заскочили західних дипломатів зненацька.
Ми думали, що все це буде відбуватися поступово. Про несподіваний "марш на Москву" не йшлося,
– сказав Форман.
Також дипломати припустили, що Путін, попри удар заколоту по його авторитету, залишається небезпечним противником і Захід ризикує недооцінити Росію.
Колишній посол Британії у Росії Родерік Лайн висловив думку, що після заколоту шанси Путіна довічно залишатися правителем Росії вже менші, але "зараз він все ще на своїй посаді".
"Тріщини" у владі Путіна
Криза в Росії оголила "справжні тріщини" у владі Путіна, вважає державний секретар США Ентоні Блінкен.
Повстання Пригожина і групи Вагнера стало "прямим викликом владі Путіна",
– цитує видання Блінкена.
Він відмовився коментувати, чи стала криза початком кінця для Путіна, але сказав, що очевидно, що війна проти України була "стратегічною невдачею" російського лідера.