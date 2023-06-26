Про це свідчать внутрішні оцінки уряду, інформує видання з посиланням на свої джерела. Зазначають, що ще з початку війни у Лондоні припускали, що усе може закінчитись для Кремля нестабільністю всередині країни.

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А після заколоту Пригожина, дипломати пришвидшили підготовку плану дій на різні сценарії.

"Ми маємо чекати і дивитися, що буде далі. Це може бути лише "Розділ 1" чогось нового", – зазначив високопосадовець британського уряду.

Головний секретар скарбниці Сполученого Королівства Джон Глен зазначив, що події в Росії – "її внутрішні справи".

Пригожин не був би кращим за Путіна

Ексвійськовий аташе Британії у Москві Джон Форман вважає, що успішне захоплення Пригожиним влади було би "найгіршим сценарієм", а тому ілюзії, що він нібито ліберал, чи схильний до миру демократ – марні. Бо Пригожин насправді звичайний "фашист".

Форман припустив, що темпи розвитку подій в Росії заскочили західних дипломатів зненацька.

Ми думали, що все це буде відбуватися поступово. Про несподіваний "марш на Москву" не йшлося,

– сказав Форман.

Також дипломати припустили, що Путін, попри удар заколоту по його авторитету, залишається небезпечним противником і Захід ризикує недооцінити Росію.

Колишній посол Британії у Росії Родерік Лайн висловив думку, що після заколоту шанси Путіна довічно залишатися правителем Росії вже менші, але "зараз він все ще на своїй посаді".

"Тріщини" у владі Путіна

Криза в Росії оголила "справжні тріщини" у владі Путіна, вважає державний секретар США Ентоні Блінкен.

Повстання Пригожина і групи Вагнера стало "прямим викликом владі Путіна",

– цитує видання Блінкена.

Він відмовився коментувати, чи стала криза початком кінця для Путіна, але сказав, що очевидно, що війна проти України була "стратегічною невдачею" російського лідера.

Довідка. 24 червня Пригожин поїхав з Ростова-на-Дону, де сили ПВК Вагнера раніше за лічені години взяли під контроль головні військові об'єкти. Пригожин заявив, що зупиняє марш на Москву та поверне "вагнерівців" у польові табори згідно з угодою. Станом на 26 червня відомо, що в Росії не закрили кримінальну справу проти Пригожина, як це попередньо обіцяли в Кремлі.