Об этом 24 Каналу рассказала Мария Максакова – бывшая депутат Госдумы России. По ее мнению, "гарантии безопасности", предоставившие Пригожину и его наемникам, вызывают огромное количество сомнений.

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Перспективы у Пригожина плачевные

Евгений Пригожин остановил свой мятеж после переговоров с Александром Лукашенко. Он пообещал вывести собственных наемников и не держать путь на Москву.

Заместитель российского диктатора Дмитрий Песков заверил, что с Пригожина снимут все обвинения, а вагнеровцев никто не будет преследовать.

Думаю, ни одна из сторон своих обещаний не будет держать, потому что давно этого не делает. Даже получив обещание, они относятся к нему скорее как к кратковременной передышке,

– отметила Мария Максакова.

Вообще, шансы у бунта Пригожина были. Если бы ему хватило отваги и отчаяния, до Москвы он мог бы дойти. Ведь фактически Пригожин боролся за собственное выживание. Получив "председателя" Владимира Путина, он мог бы выручить для себя новую жизнь без таких рисков, с которыми сейчас сталкивается со всех сторон.

"Путин его приговорил еще с начала конфликта с Шойгу, война с кадыровцами уже вышла в СМИ, что тоже усугубляет его перспективы выжить. А теперь уже обманутые вагнеровцы теперь недовольны им", – отметила экс-депутат.

На него охотятся и спецслужбы мира. И все это даже не включая, сколько военных преступлений главарь группы "Вагнера" совершил в Украине.

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Будущее Пригожин и санкции для "Вагнера"

Фактически, теперь для Евгения Пригожина ситуация станет замкнутой в пределах Беларуси. Там он будет пытаться быть хоть как-то полезным, действительно желая попасть в Африку. Там он не раз демонстрировал свои возможности как в переворотах, так и защите от них.

Говорят, что он оставил в африканской земле 15 миллиардов долларов наличными. Известно, что Пригожин привык иметь дело с наличными, он верит в них больше, чем в моментально можно заблокировать счета.

– рассказала Максакова.

Кроме того, ранее в США рассматривали вопросы введения санкций на преступную группировку "Вагнера" и признание их террористами. Это повлекло бы за собой определенные юридические последствия. Что бы сделало невозможной работу Пригожина в какой-либо форме на африканских диктаторов в частности.

Однако из СМИ стало известно, что в Соединенных Штатах отказались от этого мнения, ведь это сыграло бы на руку Путину.

"Неизвестно, как сейчас поступят США, после того, как эти двое "помирились". Оставив в недоумении оба вражеских лагеря", – подчеркнула Максакова.

Отметим, что в ПАСЕ на днях приняли резолюцию, одним пунктом которой было признание ЧВК "Вагнера" (и других военизированных формирований) террористической организацией. Возможно, вслед за этим сделают и в США.

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