Гражданская война в России закончилась, так и не начавшись. Вечером 24 июня появилось заявление, что якобы Пригожин "разворачивает" шедших "на Москву" вагнеровцев. Тогда в Кремле сообщили, что якобы "заключили соглашение" с предводителем вагнеровцев.

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Где сейчас Пригожин

В сети все больше интересуются, почему Пригожин после мятежа не появляется на публике. В последний раз его видели 24 июня в Ростове-на-Дону. Он сел в черный внедорожник и покинул город, уехав в неизвестном направлении.

Журналисты американского издания обратились в пресс-службу Пригожина, чтобы узнать, куда он девался. Поскольку российские СМИ не смогли узнать местонахождение главы вагнеровцев, то тоже отправили запрос.

От Евгения Пригожина не было никаких сообщений со вчерашнего вечера. Не могли бы вы уточнить, где он сейчас и действительно ли принял условия, предложенные президентом Беларуси Александром Лукашенко?

– поинтересовались журналисты CNN.

В пресс-службе Пригожина заявили, что все запросы передают главе ЧВК "Вагнера". Также его наемники заявили, что якобы "он (Пригожин – 24 Канал) передает всем поздравления", а на вопросы будет отвечать тогда, когда "будет иметь должное общение".

В пресс-службе Пригожина избегают ответов

На таинственное "исчезновение" Пригожина в информпространстве обратили внимание и другие издания. К слову, один из российских журналистов также направил запрос в пресс-службу главы вагнеровцев.

Пригожин якобы из Ростова должен был уехать в Беларусь, где ему "предоставят убежище", однако его приезд не подтверждали. В пресс-службе повторяют, что главарь ЧВК "Вагнера" временно не "на связи". Однако обещают, что в скором времени он появится и "ответит на все вопросы".

К слову, самое "оправдание" пресс-службы звучит довольно сомнительно. Такие ответы вызывают еще больше вопросов "исчезновения" Пригожина.

Пригожина могут ликвидировать в Беларуси

Эксперт по вопросам России Джилл Догерти заявила, что Пригожин могут ликвидировать в Беларуси. Так выводы она делает из-за того, что российский диктатор Владимир Путин "не прощает измен".

Даже если Путин скажет: "Пригожин, ты иди в Беларусь", он все равно предатель, и я думаю, что Путин никогда этого не простит. Вполне возможно, что мы увидим, как Пригожина убьют в Беларуси,

– подчеркнула она.

Своим "маршем справедливости" Пригожин самостоятельно завязал удавку на шее. Кроме того, в Кремле неохотно о нем вспоминают, а спикер Путина Дмитрий Песков заявляет, что якобы "не знает роли Пригожина" в Беларуси.