Так, накануне внимание многих было приковано к вооруженному мятежу, организованному Пригожиным. Правда, его бойцы к Москве так и не дошли. Да и сам главарь ЧВК "Вагнера" не только вышел из Ростова, но и якобы отправился в Беларусь, а предшествовали этому переговоры, рассказывает издание "Медуза".

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Лукашенко – фронтмен переговорного процесса

24 июня стало известно, что вагнеровцы успешно продвигаются в направлении Москвы. Вдруг поступает информация о том, что Лукашенко якобы провел переговоры с Пригожиным. И что по их результатам последний отдал приказ своим наемникам разворачиваться.

Собственно, это подтвердил впоследствии пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он же заявил, что Пригожин отправится в Беларусь. Интересно, что уголовное дело о бунте, которое открыли против "повара Путина", решили закрыть.

Источник издания, близкий к Кремлю, рассказал о переговорном процессе. Мол, власть пыталась убедить Пригожина с вечера 23 июня. В это время "повар Путина" заявил, что начал свой "марш справедливости".

Утихомирить его пыталось военное руководство, сотрудники администрации президента, руководство Росгвардии, а также близкие к нему чиновники. Напомним, что Пригожин требовал убрать Шойгу, не вмешиваться в дела ЧВК "Вагнера" и больше его финансировать.

Пригожин хотел связаться с Путиным

Интересно, что в середине дня 24 июня Пригожин лично пытался выйти на связь с Путиным. Об этом рассказывают источники, близкие к администрации президента России. Более того, предатель, если верить им, даже "пытался дозвониться Путину, но президент не хотел с ним говорить".

Мол, смена настроения Пригожина заставила Кремль передумать. Что это толкнуло не идти на "кровавое столкновение". Собственно, дело шло к переговорам. На финальном этапе этим занималась большая группа чиновников. Среди них глава администрации президента Антон Вайно, секретарь совета безопасности России Николай Патрушев, а также посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Во главе всей этой братии был Александр Лукашенко. Близкий к Кремлю источник отметил, что Пригожин выставил четкое требование. Мол, в переговорах должны участвовать "первые лица". Собственно, поскольку Путин слился, то пришлось исходить из того, что уже есть.

Пригожий нужен был достойный конфидент, чтобы выйти из игры (сохранив лицо – 24 Канал). Таковым выступил Лукашенко. Он любит пиар и понимает выгоду – потому и согласился,

– утверждает собеседник издания.

К слову, для Лукашенко это тоже незаурядная победа. Теперь он для захватчиков стал тем человеком, который "спас Россию по большей мере от гражданской войны, а по меньшей мере от большой крови".

Как бы там ни было, а мятеж ослабил позиции Путина. Это подчеркивают собеседники, близкие к Кремлю. Они отметили, что "он не мог снизойти к Пригожину, но его вчера (после телеобращения – 24 Канал) не было нигде". Вместо того чтобы лично разобраться с предателем, за него черновую работу выполняли приспешники.