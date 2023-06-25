Так, напередодні увага багатьох була прикута до збройного заколоту, організованого Пригожиним. Правда, його бійці до Москви так і не дійшли. Та й сам ватажок ПВК "Вагнера" не лише вийшов з Ростова, а й буцімто відправився до Білорусі, а передували цьому переговори, розповідає видання "Медуза".

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Лукашенко – фронтмен переговорного процесу

Власне, 24 червня стало відомо, що вагнерівці успішно просуваються у напрямку Москви. Зненацька надходить інформація про те, що Лукашенко буцімто провів переговори з Пригожиним. І що за їхніми результатами останній віддав наказ своїм найманцям розвертатися.

Власне, це підтвердив згодом прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков. Він же заявив, що Пригожин відправиться до Білорусі. Цікаво, що кримінальну справу про заколот, яку відкрили проти "кухаря Путіна", вирішили закрити.

Джерело видання, близьке до Кремля, розповіло про переговорний процес. Мовляв, влада намагалася переконати Пригожина ще з вечора 23 червня. Саме тоді "кухар Путіна" заявив, що розпочав свій "марш справедливості".

Втихомирити його намагалося військове керівництво, співробітники адміністрації президента, керівництво Росгвардії, а також близькі до нього чиновники. Нагадаємо, що Пригожин вимагав прибрати Шойгу, не втручатися у справи ПВК "Вагнера" та більше її фінансувати.

Пригожин хотів зв'язатися з Путіним

Цікаво, що середині дня 24 червня Пригожин особисто намагався вийти на зв'язок з Путіним. Про це розповідають джерела, близькі до адміністрації президента Росії. Ба більше, зрадник, якщо вірити їм, навіть "намагався додзвонитися до Путіна, але президент не хотів із ним говорити".

Мовляв, зміна настрою Пригожина змусила Кремль передумати. Що це штовхнуло не йти на "криваве зіткнення". Власне, справа йшла до переговорів. На фінальному етапі цим займалася велика група чиновників. Серед них – глава адміністрації президента Антон Вайно, секретар ради безпеки Росії Ніколай Патрушев, а також посол Росії у Білорусі Борис Гризлов.

На чолі усієї цієї братії був Алєксандр Лукашенко. Близьке до Кремля джерело зазначило, що Пригожин поставив чітку вимогу. Мовляв, у переговорах мають брати участь "перші особи". Власне, оскільки Путін злився, то довелося виходити з того, що вже є.

Пригожину потрібен був гідний конфідент, щоб вийти з гри (зберігши обличчя – 24 Канал). Таким виступив Лукашенко. Він любить піар і розуміє вигоду – тому й погодився,

– стверджує співрозмовник видання.

До слова, для Лукашенка це теж неабияка перемога. Тепер він для загарбників став тією людиною, яка "врятувала Росію щонайбільше від громадянської війни, а щонайменше від великої крові".

Хай там як, а заколот таки послабив позиції Путіна. На цьому наголошують співрозмовники, близькі до Кремля. Вони зауважили, що "він не міг опуститися до рівня Пригожина, але його вчора (після телезвернення – 24 Канал) не було ніде". Замість того, щоб особисто розібратися зі зрадником, за нього чорнову роботу виконували посіпаки.