Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, якби заколот Пригожина мав продовження, то це був би гарний приклад для білорусів, як можна повалити диктатора.

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"Є вірогідність того, що полк Калиновського, який воює проти росіян в Україні, міг би піти на Мінськ та скинути Лукашенка. Щоб не давати такий приклад, як потрібно скидати диктаторів, Лукашенко захищав насамперед самого себе", – зауважив він.

Лукашенко отримав двох боржників

Жирнов зазначив, що Пригожин зробив все, аби врятувати Пригожина, якому загрожувала смертна кара, та Путіна, якого могли повалити, якби до вагнерівців приєднались збройні сили.

Лукашенко має двох боржників. Він врятував життя Пригожину. На наступний раз він буде йому винен, бо Лукашенко пообіцяв дати Пригожину притулок у Білорусі. І Путін винен Лукашенку. У Лукашенка є можливість отримати від Путіна дуже великі відкупні,

– вважає ексагент КДБ.

Колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Росії підкреслив, що останні події – це репутаційна втрата для Путіна, але виграш для Пригожина та Путіна.

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