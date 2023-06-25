Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, если бы мятеж Пригожина имел продолжение, это был бы хороший пример для белорусов, как можно свергнуть диктатора.

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"Есть вероятность того, что полк Калиновского, который воюет против россиян в Украине, мог бы пойти на Минск и свергнуть Лукашенко. Чтобы не давать такой пример, как нужно свергать диктаторов, Лукашенко защищал прежде всего самого себя", – отметил он.

Лукашенко получил двух должников

Жирнов отметил, что Пригожин сделал все, чтобы спасти Пригожина, которому угрожала смертная казнь, и Путина, которого могли свергнуть, если бы к вагнеровцам присоединились вооруженные силы.

У Лукашенко есть два должника. Он спас жизнь Пригожину. В следующий раз он будет ему должен, потому что Лукашенко пообещал дать Пригожину убежище в Беларуси. И Путин должен Лукашенко. У Лукашенко есть возможность получить от Путина очень большие откупные,

– считает экс-агент КГБ.

Бывший сотрудник Службы внешней разведки России подчеркнул, что последние события – это репутационная потеря для Путина, но выигрыш для Пригожина и Путина.

Жирнов о мятеже Пригожина: смотрите видео

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