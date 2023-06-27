Лукашенко заявив, що Пригожину дали якісь гарантії безпеки. Заяву самопроголошеного президента поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Так, справді, він сьогодні у Білорусі. Як я й обіцяв, якщо ви хочете якийсь час у нас перекантуватися й таке інше, ми допоможемо. Звичайно, за їхній (ПВК "Вагнера" – 24 Канал) рахунок,

– заявив Лукашенко.

Зауважте! Раніше "Білоруський Гаюн" повідомив, що літак Пригожина приземлився у Білорусі вранці 27 червня.

Що хоче Лукашенко від вагнерівців

Лукашенко заявив, що вагнерівців нема чого боятися. Від них начебто треба переймати досвід. Зважаючи, що вагнерівці скоюють міжнародні злочини, звучить абсурдно та цинічно. Тобто – у стилі Лукашенка.

Зокрема, самопроголошений президент Білорусі хоче дізнатися у вагнеріців, яка з "аналоговнєтної" зброї працює добре (спойлер – ніяка), а яка – не дуже. Ба більше, Лукашенко заявив, що вагнерівці білоруській армії не завадять.

Водночас самопроголошений президент Білорусі спростував інформацію, що для вагнерівців на території Білорусі будують табори. Він заявив, що вагнерівцям запропонували одну з покинутих частин.