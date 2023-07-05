Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. В России в воздухе висит вопрос: будут ли наказаны организаторы и участники так называемого "восстания", или им все сойдет с рук?
Смотрите также Возможно, еще извинятся: Пригожина уже не называют предателем и возвращают конфискованные активы
"Русские военные иногда тоже играют в "офицерскую честь", и вот сегодня они себя спрашивают: "а как это так, что можно уничтожить 15 пилотов, самолеты, вертолеты, а тебе и твои десять миллиардов наличными вернут, и оружие отдадут?", – сказал политический эксперт.
У военных есть вопросы
Недовольство среди офицеров страны-агрессора необходимо использовать с пользой, а именно – задавать им тот вопрос, который они задают сами себе.
"Речь идет об информационно-психологических операциях, стоит провоцировать их: "как такое возможно?", "почему так происходит?". Это сформирует раскол внутри российских военных элит", – убежден Тизенгаузен.
Раскол в военных кругах России: смотрите видео
Последствия мятежа для Пригожина
- После попытки мятежа из руководителя наемников "Вагнера" Евгения Пригожина сняли все обвинения. Уголовные дела, возбужденные 23 июня, закрыты.
- Из-за попытки мятежа Евгения Пригожина сначала называли предателем, а во время обысков нашли миллиарды рублей наличных денег. Прошло более недели – и предводителю ППК "Вагнера" начали возвращать конфискованное.
- В то же время большинство вагнеровцы исчезли с поля боя. Отдельные наемники Пригожин все еще остаются в Украине. Впрочем, как отметил заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый, это довольно незначительное количество.