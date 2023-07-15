Про це 24 Каналу розповів головний редактор білоруського "Єврорадіо" Павло Свердлов. За його словами, вночі 15 липня дійсно колона вагнерівців прибула з Росії до Білорусі. Все відбувалося узгоджено – їх супроводжували представники місцевої міліції.

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Чи можуть вагнерівці загрожувати Лукашенку

Як наголосив Свердлов, приїзд вагнерівців до Білорусі варто сприймати у контексті нещодавньої спроби заколоту в Росії. Лукашенко неодноразово підкреслював, що саме він у той момент врятував країну-агресорку та подавав це як особистий успіх.

В певний момент увімкнувся й Кремль. Там, ймовірно, намагаються удавати, що все у них було під контролем. Тому й почали вкидати різну інформацію про зустріч Путіна з вагнерівцями тощо. Найімовірніше, вони й рекомендували Лукашенку перестати постійно розповідати, як він "врятував" Росію.

І Путін, і Шойгу, і все їхнє військове командування опинилося в невигідній ситуації. Тепер вони намагаються показувати, що все було під контролем. Хоча зрозуміло, що Путін у цій ситуації програв та втратив рейтинг,

– зазначив Свердлов.

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Та все ж надзвичайно сумнівно, що вагнерівці можуть якось загрожувати Лукашенку. Варіант, що вони захоплять там владу, варто розглядати з погляду фантастики. Найімовірніше, Лукашенко у такий спосіб знову демонструє, який він молодець та як він вміє "гарно" домовлятися.

Зверніть увагу! Нещодавно в мережі з'явилася кумедна світлина з терористом та ватажком "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним. Мабуть, саме він є тим "мальчіком в трусіках", про якого колись багато говорила російська пропаганда.

Вагнерівці в Білорусі: коротко