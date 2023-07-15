Наші прикордонники фіксують рухи російських найманців. Вони переміщаються з території Росії.
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ДПСУ підтвердили перекидання вагнерівців в Білорусь
Наразі у Білорусь прибувають представники ПВК "Вагнера".
Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії,
– сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.
Українські прикордонники повідомили, що продовжують відстежувати ситуацію, аби розуміти місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.