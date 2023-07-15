Наши пограничники фиксируют движения российских наемников. Они перемещаются по территории России.

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ГНСУ подтвердили перебрасывание вагнеровцев в Беларусь

В настоящее время в Беларусь прибывают представители ЧВК "Вагнера".

На данный момент имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, перемещающихся с территории России,

– сказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Украинские пограничники сообщили, что продолжают отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.