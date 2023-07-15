Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "днр" и "лнр". Скорее всего, это колонна ЧВК "Вагнера".
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В Беларусь приехала новая колонна вагнеровцев
"Гаюн" пишет, что совокупность факторов говорит о том, что ночью из России на территорию Беларуси в районе Кричева въехала колонна ЧВК "Вагнера".
Далее они прошли через Рогачев в сторону Бобруйска и затем – на Осиповичи. Маршрут указывает на то, что колонна с вагнеровцами движется в палаточный лагерь в селе Цель.
По нашим данным, в колонне замечено минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, большие фуры, буханки и минимум 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ РБ,
– говорится в сообщении.
Кроме того, наблюдатели показали ориентировочный маршрут колонны вагнеровцев.
Движение колонны ЧВК "Вагнера" в Беларуси / "Беларускі Гаюн"
Сколько вагнеровцев может быть в Беларуси
- После мятежа Пригожина ЧВК "Вагнера" предложили подписать контракт из Минобороны России или переместиться в Беларусь, так сказать "вслед за Пригожиным".
- Сообщалось, что Минобороны Беларуси разработало "дорожную карту" сотрудничества с ЧВК Вагнера. Также было официально сообщено, что в Могилевской области недалеко от города Осиповичи были развернуты "учебные места" для военнообязанных по территориальной обороне страны, где инструкторами работают наемники ЧВК Вагнера.
- Сколько именно наемников согласились отправиться в Беларусь пока неизвестно. В начале июля мониторинговая группа "Беарускі Гаюн" сообщала, что в республике могут находиться около 200 наемников.