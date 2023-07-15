Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что россиян, выведенных из Беларуси, сразу отправляют на временно оккупированные территории Украины.

Смотрите также Все может повториться: в Беларуси реально сформировать ударную группировку из вагнеровцев и россиян

Какая опасность от ЧВК "Вагнера"

Вагнеровцы могут научить белорусов тому, как устанавливать "рекорд" по количеству погибших за час. Фактически ПВК "Вагнера" может действовать в гибридном формате, а также как диверсионно-террористическая группировка.

Если они готовят такой состав группы диверсионно-террористический, то в этом есть соответствующая опасность. В частности, для Украины именно со стороны Беларуси и вагнеровцев как диверсионно-террористических групп,

– подчеркнул Коваленко.

Наемники могут задействовать свой функционал на границе между Беларусью и Украиной. Однако, украинское государство имеет высокий уровень контрдиверсионной борьбы. Это касается, в частности, и Госпогранслужбы, и подразделений на Северном плацдарме.

Сейчас сама граница с Беларусью, считает военно-политический обозреватель, пожалуй, еще никогда не была столь защищена как сейчас. Но вообще угроза оттуда – исключительно террористически-диверсионного формата.

"Если действительно это будет какая-нибудь угроза такого уровня, мы хорошо знаем координаты их (вагнеровцев – 24 Канал) лагеря", – добавил Александр Коваленко.

Чем могут угрожать вагнеровцы из Беларуси: смотрите видео

Есть ли угроза наступления из Беларуси