Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, що росіян, яких вивели з Білорусі, одразу відправляють на тимчасово окуповані території України.
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Яка небезпека від ПВК "Вагнера"
Вагнерівці можуть навчити білорусів того, як встановлювати "рекорд" щодо кількості загиблих за годину. Фактично, ПВК "Вагнера" може діяти в гібридному форматі, а також як диверсійно-терористичне угруповання.
Якщо вони готують ось такого складу групи диверсійно-терористичного, то у цьому є відповідна небезпека. Зокрема, для України саме з боку Білорусі та вагнерівців як диверсійно-терористичних груп,
– наголосив Коваленко.
Найманці можуть задіяти свій функціонал на кордоні між Білоруссю та Україною. Однак, українська держава має високий рівень контрдиверсійної боротьби. Це стосується, зокрема, і Держприкордонслужби, і підрозділів на Північному плацдармі.
Нині ж сам кордон із Білоруссю, вважає військово-політичний оглядач, мабуть, ще ніколи не був настільки захищений як нині. Але загалом загроза звідти – виключно терористично-диверсійного формату.
"Якщо дійсно це буде якась загроза такого рівня, ми добре знаємо координати їх (вагнерівців – 24 Канал) табору", – додав Олександр Коваленко.
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Чи є загроза наступу з Білорусі
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що з урахуванням даних розвідки та вжитих заходів, загрози вторгнення з Білорусі немає.
- Водночас Україна робить північний кордон непрохідним. Для цього створюють інженерні загородження. Зокрема, риють протитанкові рови та встановлюють мінні поля.
- За словами заступника міністра оборони України Олександра Павлюка, попри те, що повторний наступ окупантів на Північ малоймовірний, у "хворій голові" ворога можуть бути різні варіанти.