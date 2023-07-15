Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, що росіян, яких вивели з Білорусі, одразу відправляють на тимчасово окуповані території України.

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Яка небезпека від ПВК "Вагнера"

Вагнерівці можуть навчити білорусів того, як встановлювати "рекорд" щодо кількості загиблих за годину. Фактично, ПВК "Вагнера" може діяти в гібридному форматі, а також як диверсійно-терористичне угруповання.

Якщо вони готують ось такого складу групи диверсійно-терористичного, то у цьому є відповідна небезпека. Зокрема, для України саме з боку Білорусі та вагнерівців як диверсійно-терористичних груп,

– наголосив Коваленко.

Найманці можуть задіяти свій функціонал на кордоні між Білоруссю та Україною. Однак, українська держава має високий рівень контрдиверсійної боротьби. Це стосується, зокрема, і Держприкордонслужби, і підрозділів на Північному плацдармі.

Нині ж сам кордон із Білоруссю, вважає військово-політичний оглядач, мабуть, ще ніколи не був настільки захищений як нині. Але загалом загроза звідти – виключно терористично-диверсійного формату.

"Якщо дійсно це буде якась загроза такого рівня, ми добре знаємо координати їх (вагнерівців – 24 Канал) табору", – додав Олександр Коваленко.

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