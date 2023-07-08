Заступник міністра оборони Олександр Павлюк в ефірі телемарафону зазначив, що попри те, що повторний наступ росіян на Північ – малоймовірний, та у "хворій голові" ворога – можуть бути різні божевільні сценарії, інформує 24 Канал.

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Шансів у ворога не буде

Ми не виключаємо жодної ймовірності, у хворій голові можливі різні варіанти, але сил і засобів для проведення відповідного наступу на Київ враховуючи, що наша оборона потужна, варіантів для здорового глузду немає,

– зазначив Олександр Павлюк.

Заступник очільника оборонного відомства додав, що навіть якщо у лідера окупантів – диктатора Володимира Путіна вистачить безумства вчинити цей наступ, окупантів буде знищено.

"Ми просто перемелемо ще декілька тисяч", – сказав Павлюк маючи на увазі окупантів.

Зверніть увагу! Після того, як ворога українські воїни змогли прогнати з Київської області, очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що якби 24 лютого 2022-го росіянам вдалося десантуватися та захопити аеродром у Гостомелі, Київ був би взятий.

Київ завжди був ціллю ворога

Зауважимо, що столиця України – одна з головних цілей ворога. Про це свідчить кількість ракет та "Шахедів", якими ворог тероризує Київ.

Спрогнозувати, скільки якими руйнівними будуть наступні атаки ворога на столицю складно, фактично нереально.

Щодо загрози наступу, то наразі у медійному полі уже втихли про це дискусії. Пік був весною, тоді загрозу наступу з території Білорусі розглядали як цілком реальну. Втім, обійшлось.

Наразі ж мова про це почала заходити після так званого "заколоту" Пригожина, адже після того, як проти "заколотника" закрити кримінальну справу на Росії, ватажка ПВК "Вагнера" та його найманців переселили до Білорусі. Тож, мовляв, розміщення терористів на Північному кордоні може мати потенційні загрозливі наслідки для України.