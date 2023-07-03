Залужний відвідав Рівненську АЕС з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою. Вони разом з президентом "Енергоатому" Петром Котіним і директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали питання обміну інформацією між військовими та енергетиками.

Дивіться також Не Чорнобиль, але Фукусіма: чим загрожує вибух на ЗАЕС та як уберегтися

Під час візиту Залужного обговорили обмін інформацією між військом й енергетиками

Питання обміну інформації пов'язане з аналізом, плануванням та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій АЕС.

Домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації,

– мовиться у повідомленні.

Залужний приїхав на Рівненську АЕС: дивіться відео

На Рівненській АЕС побував Зеленський

Володимир Зеленський 1 липня провів засідання Ставки на Рівненській АЕС. На Ставці заслухали доповіді Валерія Залужного та керівника ГУР МО Кирила Буданова.

Головнокомандувач ЗСУ та глава розвідки доповіли про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога на цьому напрямку.

Зеленський зазначив, що Ставка відбулася на Рівненській АЕС, "щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції".

Президент повідомив, що на Рівненській АЕС він також прослухав доповіді командувача оперативного напрямку "Північ", керівника прикордонної служби, міністра внутрішніх справ. Крім того, він заслухав доповідь керівника "Енергоатому" Петра Котіна, директора Рівненської АЕС та глави Рівненської ОВА.

Росія може здійснити теракт на Запорізькій АЕС