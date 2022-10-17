Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, повідомляє 24 канал. Раніше повідомлялось про те, що в Рівному – аварійні відключення електроенергії.

Важливо У школах Рівного, Тернополя, Волині та Буковини скасували навчання

Охорону Рівненської АЕС посилюють

Коваль повідомив, що ворога дуже "цікавить" наша енергосистема. Відтак Рівненська ОВА продовжує посилювати охорону атомної електростанції. Додаткові заходи безпеки вона доручила Вараській РВА, міській раді та РАЕС у межах санітарно-захисної об'єкту.

Також цікаво – Пекельний обстріл Києва дронами-камікадзе: дивіться відео

Додаткові заходи безпеки на РАЕС

Отже, на РАЕС установлюють такі заходи безпеки:

Встановлення контрольно-пропускних блокпостів на автодорогах, що ведуть до станції. Також обладнання інженерних загороджень на польових дорогах.

Обмеження пересування приватними автомобілями та осіб, які не працюють на Рівненській атомній електростанції.

Зміна схеми руху маршрутних транспортних засобів з метою переміщення їх поза санітарно-захисну зону.

Заборона використання відореєстраторів на транспортних засобах.

Заборона здійснювати фотозйомку та відеозйомку, а також на використання безпілотних літальних апартів у межах санітарно-захисної зони.

У Рівному зникло світло 17 жовтня

Міський голова Рівного Олександр Третяк заявив про аварійні відключення у центрі міста та зазначив, що енергетики працюють над відновленням електропостачання. Згодом він повідомив, що електропостачання відновили.