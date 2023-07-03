Залужный посетил Ровенскую АЭС с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой. Они вместе с президентом "Энергоатома" Петром Котиным и директором Ровенской АЭС Павлом Ковтонюком проработали вопрос обмена информацией между военными и энергетиками.

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В ходе визита Залужного обсудили обмен информацией между военными и энергетиками

Вопрос обмена информации связан с анализом, планированием и прогнозированием возможных сценариев развития событий на Запорожской АЭС.

Договорились о тесном взаимодействии для своевременного принятия мер реагирования на те или иные ситуации,

– говорится в сообщении.

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На Ровенской АЭС побывал Зеленский

Владимир Зеленский 1 июля провел заседание Ставки на Ровенской АЭС. На Ставке заслушали доклады Валерия Залужного и руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

Главнокомандующий ВСУ и глава разведки доложили об оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действиях врага на этом направлении.

Зеленский отметил, что Ставка состоялась на Ровенской АЭС, "чтобы на месте оценить какие-либо возможные угрозы станции".

Президент сообщил, что на Ровенской АЭС он также прослушал доклады командующего оперативным направлением "Север", руководителя пограничной службы, министра внутренних дел. Кроме того, он заслушал доклад руководителя "Энергоатома" Петра Котина, директора Ровенской АЭС и главы Ровенской ОВД.

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